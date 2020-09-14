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Підвищення "мінімалки" і допомогу пенсіонерам: представлений проект держбюджету

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 10:01
Підвищення "мінімалки" і допомогу пенсіонерам: представлений проект держбюджету
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Проект документа направлений на розгляд уряду.

Про це повідомили в прес-службі Мінфіну.

Серед ключових пріоритетів проекту держбюджету:

  • підвищення мінімальної заробітної плати;
  • якісна освіта;
  • доступна медицина;
  • протидія пандемії і COVID-19;
  • вакцинація;
  • турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
  • надійна оборона і безпека;
  • велике будівництво (дороги);
  • зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
  • розвиток культури;
  • підтримка спорту високих досягнень;
  • масштабна цифровізація економіки;
  • заможні регіони.

У Мінфіні додали, що проект держбюджету буде винесено на розгляд парламенту вчасно.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект державного бюджету на 2021 рік.

Крім цього Шмигаль зазначив, що Мінфін збалансував основу держбюджету на 2021 рік.

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