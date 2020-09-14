Підвищення "мінімалки" і допомогу пенсіонерам: представлений проект держбюджету

Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Проект документа направлений на розгляд уряду.
Про це повідомили в прес-службі Мінфіну.
Серед ключових пріоритетів проекту держбюджету:
У Мінфіні додали, що проект держбюджету буде винесено на розгляд парламенту вчасно.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.
Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект державного бюджету на 2021 рік.
Крім цього Шмигаль зазначив, що Мінфін збалансував основу держбюджету на 2021 рік.