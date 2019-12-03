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Повышение количества ДТП из-за снегопада не зафиксировано, - МВД

Новости » Общество     03.12.2019 - 15:10
Повышение количества ДТП из-за снегопада не зафиксировано, - МВД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снег также не вызвал серьезных осложнений движения

Снег в Украине не повлек серьезных осложнений движения и повышение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что полиция готова к выполнению задач по преодолению последствий непогоды.

В МВД отмечается, что водителям следует помнить, что в осенне-зимний период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях. Поэтому советуют выбирать безопасную скорость движения, придерживаться безопасной дистанции и не совершать опасных маневров.

Напомним, западный циклон вызвал в Украине осложнения погодных условий, дороги страны покрыты мокрым снегом, местами образовалась наледь. Образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах западных областях - до 10 см.

РБК-Украина писало, что погода 3 декабря ухудшится, снега накроют все, кроме южных, области. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях выпал значительный снег.

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