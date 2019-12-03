Підвищення кількості ДТП через снігопад не зафіксовано, - МВС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сніг також не спричинив серйозних ускладнень руху

Сніг в Україні не спричинив серйозних ускладнень руху та підвищення кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на дорогах. Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Відзначається, що поліція готова до виконання завдань щодо подолання наслідків негоди.

У МВС наголошуються, що водіям варто пам’ятати що у осінньо-зимовий період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Тому радять обирати безпечну швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції та не виконувати небезпечних маневрів.

Нагадаємо, західний циклон викликав в Україні ускладнення погодних умов, дороги країни покриті мокрим снігом, місцями утворилася ожеледь. Утворився сніговий покрив від 2 до 7 см, в гірських районах західних областях - до 10 см.

РБК-Україна писало, що погода 3 грудня погіршиться, сніги накриють всі, крім південних, області. Вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях випав значний сніг.