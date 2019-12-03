Украину накрыл циклон: что происходит на дорогах

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Циклон вызвал осложнение погодных условий и гололед на дорогах

Западный циклон вызвал в Украине осложнение погодных условий, дороги страні покрыты мокрым снегом, местами образовался гололед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Как сообщается, образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах западных областях - до 10 см.

"1660 единиц техники и 2280 сотрудников дорожных организаций задействованы для обеспечения проезда по дорогам государственного значения. Сейчас состояние этих дорог является удовлетворительным, а заторов в движении зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, зафиксированы случаи остановок грузовиков на подъемах из-за изношенности протекторов в Полтавский, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Покрытие на автодорогах дорогах государственного значения, где наблюдались осадки - местами заснеженное и мокрое. В Винницкой и Николаевской области встречается гололедица", - сообщили в "Укравтодоре".

Водителей также призвали управлять автомобилями осмотрительно во время осложнения погодных условий.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 4 декабря, будет без осадков, снегопады и мокрый снег пойдут за пределы Украины.

Тем не менее, сегодня погода в Украине ухудшится, снег накроет все, кроме южных, области.