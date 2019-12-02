Синоптики предупредили о значительном снеге в пяти областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 3 декабря существенно ухудшится, ночью в пяти областях значительный снег. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Кроме того, сообщается, что в течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - добавили в ГСЧС.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала погоду на завтра. Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - гололедица и малопроходимые тротуары. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег.

РБК-Украина писало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве было установлено несколько температурных рекордов.