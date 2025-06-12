Повторює за Україною? Путін створив власні війська безпілотників

Створення Сил безпілотних систем в Україні

Нагадаємо, у лютому минулого року президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів, а нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проводити оцінку застосування дронів.

Зауважимо. що 3 червня Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем.

Після чого "Мадяр" анонсував масштабну реформу у найближчі 100 днів на посаді. Зокрема він хоче забезпечити технологічну перевагу на фронті, а також підвищити ефективність СБС.

Зауважимо, що Росія не перша вирішила перейняти український досвід. Раніше створити безпілотні війська вирішили у Польщі.

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