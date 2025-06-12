Повторяет за Украиной? Путин создал собственные войска беспилотников

Создание Сил беспилотных систем в Украине

Напомним, в феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

В Минобороны объясняли, что создание отдельного рода войск поможет использовать все преимущества беспилотных средств, а новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами, но и накапливать и проводить оценку применения дронов.

Заметим. что 3 июня Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем.

После чего "Мадьяр" анонсировал масштабную реформу в ближайшие 100 дней в должности. В частности он хочет обеспечить технологическое преимущество на фронте, а также повысить эффективность СБС.

Заметим, что Россия не первая решила перенять украинский опыт. Ранее создать беспилотные войска решили в Польше.

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