ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За прикладом України. У Польщі вирішили створити безпілотні війська

Польща, Вівторок 05 березня 2024 22:02
UA EN RU
За прикладом України. У Польщі вирішили створити безпілотні війська Фото: міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зробивши висновки з війни в Україні, у Польщі вирішили створити безпілотні війська.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на legaartis.pl.

"Вивчивши уроки війни в Україні, ми створюємо безпілотний військовий компонент. Ми створюємо підрозділи безпілотників", - сказав Косіняк-Камиш.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про дрони.

"Їх використання виправдане не тільки в повітрі. Є морські дрони, є наземні дрони. Вчора на нараді з керівництвом ВМС ми говорили про використання безпілотників і про те, як адаптувати техніку, щоб не залишатися позаду", - зазначив польський міністр.

Створення Сил безпілотних систем в Україні

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів. Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проводити оцінку застосування дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Дрони
NEWS
Шмигаль про повернення українців з-за кордону: про адмінзаходи не йдеться
Шмигаль про повернення українців з-за кордону: про адмінзаходи не йдеться
DAILY
"Рейди" Сирського та новий фронт. Як Авдіївка змінила поле битви та чи готується РФ до літа
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Рейди" Сирського та новий фронт. Як Авдіївка змінила поле битви та чи готується РФ до літа