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Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем, у Сухаревського нова посада

Київ, Вівторок 03 червня 2025 21:25
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Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем, у Сухаревського нова посада Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач Сил безпілотних систем (Birds of the Magyar)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави та міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

"Призначити Бровді Роберта Йосиповича командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України", - йдеться в указі.

При цьому іншим указом глава української держави звільнив Вадима Сухаревського з посади командувача Силами безпілотних систем.

Зі свого боку глава Міноборони Рустем Умєров уточнив, що Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід".

Його завдання - модернізувати командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.

Більше про Сухаревського - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про "Мадяра"

Роберт Бровді, позивний "Мадяр", - офіцер Збройних сил України, командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Родом із Закарпаття, до початку повномасштабної війни займався бізнесом.

З 2022 року бере активну участь у бойових діях на східному напрямку, спеціалізуючись на застосуванні безпілотників для розвідки і нанесення ударів.

Його підрозділ відомий широким використанням дронів у зоні бойових дій, зокрема для виявлення і знищення цілей у тилу противника.

8 травня цього року президент Володимир Зеленський присвоїв "Мадяру" звання Героя України.

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