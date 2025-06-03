Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем, у Сухаревського нова посада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави та міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook .

Більше про Сухаревського - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Його завдання - модернізувати командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.

Зі свого боку глава Міноборони Рустем Умєров уточнив, що Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід".

При цьому іншим указом глава української держави звільнив Вадима Сухаревського з посади командувача Силами безпілотних систем.

Що відомо про "Мадяра"

Роберт Бровді, позивний "Мадяр", - офіцер Збройних сил України, командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Родом із Закарпаття, до початку повномасштабної війни займався бізнесом.

З 2022 року бере активну участь у бойових діях на східному напрямку, спеціалізуючись на застосуванні безпілотників для розвідки і нанесення ударів.

Його підрозділ відомий широким використанням дронів у зоні бойових дій, зокрема для виявлення і знищення цілей у тилу противника.

8 травня цього року президент Володимир Зеленський присвоїв "Мадяру" звання Героя України.

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