Повторює за Україною? Путін створив власні війська безпілотників

Окремий рід військ безпілотних систем тепер офіційно створять і у Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, він заявив, що сили ППО РФ від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито знищили понад 80 тисяч повітряних цілей.

Він зазначив, що нова держпрограма має забезпечити формування універсальної системи протиповітряної оборони.

Під час наради щодо нової держпрограми озброєнь російський диктатор заявив, що Росія створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.

Створення Сил безпілотних систем в Україні

Нагадаємо, у лютому минулого року президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів, а нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проводити оцінку застосування дронів.

Зауважимо. що 3 червня Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем.

Після чого "Мадяр" анонсував масштабну реформу у найближчі 100 днів на посаді. Зокрема він хоче забезпечити технологічну перевагу на фронті, а також підвищити ефективність СБС.

Зауважимо, що Росія не перша вирішила перейняти український досвід. Раніше створити безпілотні війська вирішили у Польщі.

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