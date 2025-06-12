Повторяет за Украиной? Путин создал собственные войска беспилотников

Отдельный род войск беспилотных систем теперь официально создадут и в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, он заявил, что силы ПВО РФ с момента полномасштабного вторжения России в Украину якобы уничтожили более 80 тысяч воздушных целей.

Во время совещания по новой госпрограмме вооружений российский диктатор заявил, что Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.

Создание Сил беспилотных систем в Украине

Напомним, в феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

В Минобороны объясняли, что создание отдельного рода войск поможет использовать все преимущества беспилотных средств, а новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами, но и накапливать и проводить оценку применения дронов.

Заметим. что 3 июня Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем.

После чего "Мадьяр" анонсировал масштабную реформу в ближайшие 100 дней в должности. В частности он хочет обеспечить технологическое преимущество на фронте, а также повысить эффективность СБС.

Заметим, что Россия не первая решила перенять украинский опыт. Ранее создать беспилотные войска решили в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.