Повторный анализ воды Каховского водохранилища не выявил загрязнения

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Апостоловской общине рекомендовали возобновить работу детских садов

Промежуточный анализ воды из Каховского водохранилища не показал наличие опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что во время промежуточного анализа воды все показатели были в пределах нормы. При этом, проверка воды продолжается.

"Для получения более объективных данных уже приняли еще несколько проб, сейчас исследуют в Днепропетровском областном лабораторном центре. Результаты обнародуют 12 февраля", - сообщили в ОГА.

Несмотря на это, Апостоловской объединенной территориальной общине рекомендовали возобновить работу детских садов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области обнаружили пестициды в воде Каховского водохранилища. В связи с загрязнением воды местные власти Апостольской ОТО рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды. Также с 10 февраля была приостановлена работа детских садов.

Также сообщалось, что Киевская власть предлагает столичным водителям пересесть на общественный транспорт для того, чтобы снизить загрязнение воздуха. В Киеве после новогодних праздников наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за погодных условий.