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Из-за загрязнения воздуха КГГА призвала владельцев авто пересесть на общественный транспорт

Новости » Общество     18.01.2020 - 01:46
Из-за загрязнения воздуха КГГА призвала владельцев авто пересесть на общественный транспорт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве после новогодних праздников наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за погодных условий

Киевская власть предлагает столичным водителям пересесть на общественный транспорт для того, чтобы снизить загрязнение воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе КГГА.

Отмечается, что в Киеве после новогодних праздников наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за погодных условий - "сухой безветренной погоды" - и увеличения количества транспорта. Метеорологи прогнозируют, что условия улучшатся, когда выпадут осадки и снизится температура воздуха.

"Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.

Киевлянам советуют не прогуливаться возле накопления автомобилей, пить больше воды и проводить влажную уборку.

Напомним, "Укравтодор" предупредил водителей о гололедице и заснеженных перевалах. Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное, местами гололед в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в КГГА сообщили, что в метро уберут старые "агрессивные" турникеты, которые работают с нарушениями и регулярно бьют пассажиров. Нововведение предусмотрено для 15 станций подземки, но оценить их в действии могли в течение года на "Площади Льва Толстого".

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