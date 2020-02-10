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В Днепропетровской обл. из-за загрязнения воды закрыли все школы и детсады в ОТО

Новости » Общество     10.02.2020 - 15:53
В Днепропетровской обл. из-за загрязнения воды закрыли все школы и детсады в ОТО
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Каховском водохранилище зафиксировали превышенное количество пестицидов

В Апостольской объединенной территориальной общине (ОТО), что в Днепропетровской области, в связи с загрязнением питьевой воды в Каховском водохранилище закрыли все школы и детские сады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение главы Апостольской ОТО Станислава Нигая.

Сообщается, что временная приостановка работы школ, детсадов и объекты культурной и социальной сферы будет действовать с 10 по 12 февраля включительно.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), что делает невозможным использование данной воды как питьевой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с загрязнением воды местные власти Апостольской ОТО рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из Каховского водохранилища для приготовления пищи, пока не будет найден источник загрязнения.

Также РБК-Украина писало, что жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога. В Киеве зафиксировано превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы.

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Новости Украины ДнепрДнепропетровская областьводашколазагрязнение
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