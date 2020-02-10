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Повторний аналіз води Каховського водосховища не виявив забруднення

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 19:06
Повторний аналіз води Каховського водосховища не виявив забруднення
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апостолівської громаді рекомендували відновити роботу дитячих садків

Проміжний аналіз води з Каховського водосховища не показав наявність небезпечних речовин. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що під час проміжного аналізу води всі показники були в межах норми. При цьому, перевірка води триває.

"Для отримання більш об'єктивних даних вже прийняли ще кілька проб, зараз досліджують у Дніпропетровському обласному лабораторному центрі. Результати оприлюднять 12 лютого", - повідомили в ОДА.

Незважаючи на це, Апостолівської об'єднаній територіальній громаді рекомендували відновити роботу дитячих садків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області виявили пестициди у воді Каховського водосховища. У зв'язку з забрудненням води місцеві влади Апостольської ОТГ рекомендували жителям відмовитися від вживання питної води. Також з 10 лютого була припинена робота дитячих садків.

Також повідомлялося, що Київська влада пропонує столичним водіям пересісти на громадський транспорт для того, щоб знизити забруднення повітря. У Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря з-за погодних умов.

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