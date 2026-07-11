Повторний іспит на права: як правильно порахувати 10 днів перерви та коли записуватися

Кандидати у водії, які не склали теоретичний або практичний іспит, не можуть одразу записатися на повторну спробу. Закон встановлює обов'язкову перерву у 10 календарних днів.
РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, чому встановлено саме такий термін і як правильно його рахувати.
Головне:
У МВС пояснили, що десятиденна перерва потрібна не випадково. Цей час відводиться на підготовку до наступної спроби.
Зокрема, кандидат може повторити Правила дорожнього руху, проаналізувати допущені помилки або пройти додаткові практичні заняття.
У сервісному центрі зазначають, що такий підхід має допомогти майбутнім водіям краще підготуватися до іспиту та підвищити безпеку дорожнього руху.
Якщо теоретичний або практичний іспит складено невдало, наступну спробу можна призначити не раніше ніж через 10 календарних днів - на 11-й день.
При цьому день, коли кандидат складав іспит, до цього терміну не зараховується.
Наприклад, якщо іспит відбувся 1 липня, відлік починається 2 липня. Десятий день припадає на 11 липня, а записатися на повторне складання можна вже 12 липня.
Такі правила однаково діють як для теоретичного, так і для практичного іспитів.
Після завершення обов'язкового терміну очікування записатися на повторне складання можна:
У МВС звернули увагу, що онлайн-запис відкривається на 21 день уперед. Водночас система автоматично не дозволить забронювати дату іспиту раніше, ніж це передбачено законодавством.
Порядок повторного складання іспитів визначає Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затверджена наказом МВС №515.
Документ передбачає, що після невдалого складання теоретичного або практичного іспиту наступна спроба може бути призначена не раніше ніж через 10 календарних днів, а відлік починається з дня, наступного після складання іспиту.
Нагадаємо, водії, яких позбавили права керування за водіння у стані сп'яніння або через скоєння ДТП, не можуть повернути посвідчення лише після завершення строку покарання. Для відновлення прав необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, подати необхідні документи, а також повторно скласти теоретичний і практичний іспити.
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