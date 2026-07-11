Повторний іспит на права: як правильно порахувати 10 днів перерви та коли записуватися

Головне: Обов'язкова перерва. Кандидати у водії, які провалили теоретичний або практичний іспит, не можуть перездати його одразу.

Кандидати у водії, які провалили теоретичний або практичний іспит, не можуть перездати його одразу. Правило розрахунку. Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби.

Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби. Мета обмеження. У МВС пояснюють, що цей час надається майбутнім водіям для додаткової підготовки.

У МВС пояснюють, що цей час надається майбутнім водіям для додаткової підготовки. Способи запису. Забронювати талон на перездачу після завершення терміну очікування можна онлайн, а також офлайн у терміналі сервісного центру.

Забронювати талон на перездачу після завершення терміну очікування можна онлайн, а також офлайн у терміналі сервісного центру. Робота системи. Електронний запис відкривається на 21 день уперед. При цьому система автоматично заблокує спробу кандидата обрати дату, яка порушує визначений законом 10-денний термін очікування.

Чому потрібно чекати 10 днів

У МВС пояснили, що десятиденна перерва потрібна не випадково. Цей час відводиться на підготовку до наступної спроби.

Зокрема, кандидат може повторити Правила дорожнього руху, проаналізувати допущені помилки або пройти додаткові практичні заняття.

У сервісному центрі зазначають, що такий підхід має допомогти майбутнім водіям краще підготуватися до іспиту та підвищити безпеку дорожнього руху.

Коли можна записатися повторно

Якщо теоретичний або практичний іспит складено невдало, наступну спробу можна призначити не раніше ніж через 10 календарних днів - на 11-й день.

При цьому день, коли кандидат складав іспит, до цього терміну не зараховується.

Наприклад, якщо іспит відбувся 1 липня, відлік починається 2 липня. Десятий день припадає на 11 липня, а записатися на повторне складання можна вже 12 липня.

Такі правила однаково діють як для теоретичного, так і для практичного іспитів.

Як записатися на повторний іспит

Після завершення обов'язкового терміну очікування записатися на повторне складання можна:

через систему Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС;

через мобільний застосунок "Е-запис";

через термінал самообслуговування у сервісному центрі МВС (за наявності вільних місць).

У МВС звернули увагу, що онлайн-запис відкривається на 21 день уперед. Водночас система автоматично не дозволить забронювати дату іспиту раніше, ніж це передбачено законодавством.

Що каже закон

Порядок повторного складання іспитів визначає Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затверджена наказом МВС №515.

Документ передбачає, що після невдалого складання теоретичного або практичного іспиту наступна спроба може бути призначена не раніше ніж через 10 календарних днів, а відлік починається з дня, наступного після складання іспиту.