Повторный экзамен на права: как правильно сосчитать 10 дней перерыва и когда записываться

Главное: Обязательный перерыв. Кандидаты в водители, провалившие теоретический или практический экзамен, не могут пересдать его сразу.

Кандидаты в водители, провалившие теоретический или практический экзамен, не могут пересдать его сразу. Правило расчёта. Отсчет начинается на следующий день после неудачной попытки.

Отсчет начинается на следующий день после неудачной попытки. Цель ограничения. В МВД объясняют, что это время предоставляется будущим водителям для дополнительной подготовки.

В МВД объясняют, что это время предоставляется будущим водителям для дополнительной подготовки. Способы записи. Забронировать талон на пересдачу по истечении срока ожидания можно онлайн, а также офлайн в терминале сервисного центра.

Забронировать талон на пересдачу по истечении срока ожидания можно онлайн, а также офлайн в терминале сервисного центра. Работа системы. Электронная запись открывается на 21 день вперед. При этом система автоматически заблокирует попытку кандидата выбрать дату, нарушающую определенный законом 10-дневный срок ожидания.

Почему нужно ждать 10 дней

В МВД объяснили, что десятидневный перерыв нужен не случайно. Это время отводится на подготовку к следующей попытке.

В частности, кандидат может повторить ПДД, проанализировать допущенные ошибки или пройти дополнительные практические занятия.

В сервисном центре отмечают, что такой подход должен помочь будущим водителям лучше подготовиться к экзамену и повысить безопасность дорожного движения.

Когда можно записаться повторно

Если теоретический или практический экзамен сдан неудачно, следующую попытку можно назначить не ранее чем через 10 календарных дней - на 11-й день.

При этом день, когда кандидат сдавал экзамен, к этому сроку не засчитывается.

К примеру, если экзамен состоялся 1 июля, отсчет начинается 2 июля. Десятый день приходится на 11 июля, а записаться на повторную сборку можно уже 12 июля.

Такие правила все равно действуют как для теоретического, так и для практического экзаменов.

Как записаться на повторный экзамен

После завершения обязательного срока ожидания записаться на повторную сборку можно:

через систему Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД;

через мобильное приложение "Е-запись";

через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД (при наличии свободных мест).

В МВД обратили внимание, что онлайн-запись открывается на 21 день вперед. В то же время, система автоматически не позволит забронировать дату экзамена раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Что говорит закон

Порядок повторной сдачи экзаменов определяет Инструкция о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденная приказом МВД №515.

Документ предусматривает, что после неудачной сдачи теоретического или практического экзамена следующая попытка может быть назначена не ранее чем через 10 календарных дней, а отсчет начинается со дня, следующего после сдачи экзамена.