Повторный экзамен на права: как правильно сосчитать 10 дней перерыва и когда записываться

Кандидаты в водители, не сдавшие теоретический или практический экзамен, не могут сразу записаться на повторную попытку. Закон устанавливает обязательный перерыв в 10 календарных дней.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, почему установлен именно такой срок и как правильно его считать.
Главное:
В МВД объяснили, что десятидневный перерыв нужен не случайно. Это время отводится на подготовку к следующей попытке.
В частности, кандидат может повторить ПДД, проанализировать допущенные ошибки или пройти дополнительные практические занятия.
В сервисном центре отмечают, что такой подход должен помочь будущим водителям лучше подготовиться к экзамену и повысить безопасность дорожного движения.
Если теоретический или практический экзамен сдан неудачно, следующую попытку можно назначить не ранее чем через 10 календарных дней - на 11-й день.
При этом день, когда кандидат сдавал экзамен, к этому сроку не засчитывается.
К примеру, если экзамен состоялся 1 июля, отсчет начинается 2 июля. Десятый день приходится на 11 июля, а записаться на повторную сборку можно уже 12 июля.
Такие правила все равно действуют как для теоретического, так и для практического экзаменов.
После завершения обязательного срока ожидания записаться на повторную сборку можно:
В МВД обратили внимание, что онлайн-запись открывается на 21 день вперед. В то же время, система автоматически не позволит забронировать дату экзамена раньше, чем это предусмотрено законодательством.
Порядок повторной сдачи экзаменов определяет Инструкция о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденная приказом МВД №515.
Документ предусматривает, что после неудачной сдачи теоретического или практического экзамена следующая попытка может быть назначена не ранее чем через 10 календарных дней, а отсчет начинается со дня, следующего после сдачи экзамена.
Напомним, водители, которых лишили права управления за вождение в состоянии опьянения или из-за совершения ДТП, не могут вернуть удостоверение только по истечении срока наказания. Для восстановления прав необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД, подать необходимые документы, а также повторно сдать теоретический и практический экзамен.
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