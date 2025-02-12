ua en ru
Ср, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українцям не слід розраховувати на ще одне продовження терміну проходження ВЛК, - Верещук

Середа 12 лютого 2025 11:43
UA EN RU
Українцям не слід розраховувати на ще одне продовження терміну проходження ВЛК, - Верещук Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада сьогодні продовжила термін проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. Однак українцям не варто сподіватись на ще одне таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук у Telegram.

Верещук нагадала, що наразі термін для проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня 2025 року. Однак необхідно пам'ятати, що це не великий термін.

"По-перше, це не так багато часу. По-друге, не слід розраховувати на подальші продовження терміну. Тому, тих, хто зобовʼязаний пройти ВЛК, закликаю не зволікати та не відкладати медогляд до останнього", - написала Верещук.

Для "обмежено придатних" перенесено дедлайн проходження ВЛК

Раніше ми писали про те, що у 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. Тому громадяни з цим статусом повинні були повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Після чого за підсумками ВЛК можна буде отримати один із чотирьох статусів:

  • придатний (з уточненням виду служби);
  • непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);
  • потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);
  • тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

Однак сьогодні Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. Таким чином строки проходження ВЛК було подовжено до 5 червня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВЛК Війна в Україні Мобілізація в Україні ВСУ
NEWS
Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки
Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки
DAILY
Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії