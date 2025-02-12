Новий дедлайн. Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатним"

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. "За" віддали свої голоси 313 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Що це означає для "обмежено придатних"

Документом встановлюється, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані "обмежено придатними" до військової служби (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цього закону зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Фото: голосування в Раді за продовження терміну проходження повторної ВЛК "обмежено придатними" (t.me/yzheleznyak)

При цьому таким особам не потрібно чекати на отримання повістки для перекомісії. У порівняльній таблиці до законопроекту вказано, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста (Резерв+) з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Про це заявляв і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, станом на 3 лютого повторну військово-лікарську комісію пройшли близько 20-27% від тих, хто мав це мали зробити до 5 лютого (дедлайн, який був встановлений до ухвалення законопроекту).

Він також зазначив, що невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення. Лазуткін також уточнив, що заброньованим "обмежено придатним" також варто пройти повторну військово-лікарську комісію.

Чому для "обмежено придатних" перенесено дедлайн проходження ВЛК

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби, тому такі громадяни мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Після чого за підсумками ВЛК можна буде отримати один із чотирьох статусів:

придатний (з уточненням виду служби);

непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);

потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

Законом передбачалося, що усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні були до 4 лютого 2025 року повторно пройти медогляд.

Але, як заявила 25 січня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, понад 1 мільйон "обмежено придатних" ще цього не зробили, зокрема й тому, що не отримала викликів від ТЦК, або не змогла це зробити через черги.