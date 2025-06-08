Повторное прохождение ВВК завершено: что дальше для "ограниченно пригодных"
Срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) "ограниченно годными" военнообязанными гражданами Украины завершился 5 июня 2025 года. Министерство обороны сообщило, что продлевать дедлайн не планируют.
Что дальше после завершения повторного прохождения ВВК рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Винницкого ОТЦК и СП.
Срок не продлен
В Министерстве обороны Украины заявляли, что не планируется продление срока повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными" к службе.
Те, кто начали процесс - смогут его завершить
Лица, которые успели получить направление на военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, смогут завершить медицинский осмотр и получить новый статус.
Последствия для тех, кто не прошел ВВК
Те, кто не начал или не завершил прохождение ВВК, могут быть классифицированы как нарушители правил воинского учета в особый период. За это предусмотрена ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Что показывает статистика
По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, после повторного прохождения ВВК около 7% лиц были признаны непригодными к военной службе.
Примерно такое же количество военнообязанных признаны годными. Тогда как остальные были признаны годными к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также военных высших учебных заведениях.
Что ждет нарушителей
Те, бывшие "ограниченно пригодные", которые не прошли повторную ВВК до 5 июня 2025 года, могут быть привлечены к административной ответственности. А значит им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Винницкий областной ТЦК и СП цитирует юриста по военному праву Наталью Гнатик. Она отмечает, что мужчины, которые имеют подтверждение о начале прохождения военно-врачебной комиссии, не будут попадать автоматически в розыск. Это может быть основанием для избежания санкций, если ранее не было других нарушений.
Напомним, что 4 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины № 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".
Этим документом из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время".
Поэтому всех лиц, признанных ранее "ограниченно пригодными" обязали пройти перекомиссию, чтобы получить один из четырех статусов, среди которых - пригоден и непригоден.
Добавим, что первичный срок для повторного прохождения ВВК гражданами со статусом "ограниченно пригодный" был установлен до 4 февраля 2025 года. Однако, учитывая значительное количество лиц, которые не успели пройти перекомиссию, его продлили до 5 июня 2025 года.
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