Повторное прохождение ВВК завершено: что дальше для "ограниченно пригодных"

Что дальше после завершения повторного прохождения ВВК рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Винницкого ОТЦК и СП.

Срок не продлен

В Министерстве обороны Украины заявляли, что не планируется продление срока повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными" к службе.

Те, кто начали процесс - смогут его завершить

Лица, которые успели получить направление на военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, смогут завершить медицинский осмотр и получить новый статус.

Последствия для тех, кто не прошел ВВК

Те, кто не начал или не завершил прохождение ВВК, могут быть классифицированы как нарушители правил воинского учета в особый период. За это предусмотрена ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что показывает статистика

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, после повторного прохождения ВВК около 7% лиц были признаны непригодными к военной службе.

Примерно такое же количество военнообязанных признаны годными. Тогда как остальные были признаны годными к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также военных высших учебных заведениях.

Что ждет нарушителей

Те, бывшие "ограниченно пригодные", которые не прошли повторную ВВК до 5 июня 2025 года, могут быть привлечены к административной ответственности. А значит им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Винницкий областной ТЦК и СП цитирует юриста по военному праву Наталью Гнатик. Она отмечает, что мужчины, которые имеют подтверждение о начале прохождения военно-врачебной комиссии, не будут попадать автоматически в розыск. Это может быть основанием для избежания санкций, если ранее не было других нарушений.