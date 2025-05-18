Повторна ВЛК до 5 червня: як "обмежено придатним" пройти і що взяти з собою

Чоловіки-громадяни України віком від 25 до 60 років, які мали статус "обмежено придатного" до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд. Це треба зробити до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗУ №3621-IX та №4235-IX.

У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Таким чином, усі, хто мав відповідні статуси, мають оновити його відповідно до нових вимог.

Як раніше повідомлялося, статус обмежено придатний до військової служби в Україні було скасовано для спрощення системи військового обліку.

Первинно, громадяни, які мали статус "обмежено придатний", повинні були пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Однак, через значну кількість осіб, які не встигли пройти медогляд, термін було продовжено до 5 червня 2025 року.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що понад мільйон осіб не пройшли ВЛК зокрема тому, що не отримали викликів від ТЦК, або не змогли це зробити через черги.

Водночас вона попередила українців: не слід розраховувати на подальші продовження терміну для повторної ВЛК. Верещук закликала тих, хто зобовʼязаний пройти перекомісію "не зволікати та не відкладати медогляд до останнього".

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