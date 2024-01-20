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Повторна атака на нафтобазу? У Брянській області знову нібито збили дрон

Фото: у Брянській області знову нібито збили дрон 20 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Брянській області. Це сталося в ніч на 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза у Telegram.

Губернатор регіону традиційно звинуватив Україну у нібито атаці. За його словами, безпілотник збили у Клинцівському районі.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав російський чиновник.

Додамо, що вчора у Брянській області була атакована Клинцівська нафтобаза, хоча Міноборони РФ відзвітувало про знищення безпілотника.

Що ще відомо про атаку

В ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Також вчора росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що атаки на нафтобазу та завод завдали шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

 

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Російська ФедераціяБрянська областьдрониПВОАтака дронів