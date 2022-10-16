"Повториться Чорнобаївка": Арестович розповів, що чекає армію РФ у разі нового наступу на Київ
Керівник Кремля Володимир Путін може спробувати знову відправити армію РФ у наступ на Київ. Однак окупанти неодмінно зазнають нищівної поразки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зазначив, що російському диктатору може прийти в голову повторно "жбурнути" свої війська в напрямку української столиці.
"Їх достатньо накопичити тисяч 20-30. І він вважатиме, що це достатня загроза, аби нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі", - вказав Арестович.
Проте, за його словами, для окупантів повториться лише травма Чорнобаївки.
"Просто протягом кількох днів станеться багато разів "Чорнобаївка", і на цьому все закінчиться", - додав радник ОП.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у росіян на фронті немає жодних перспектив.
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