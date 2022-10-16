"Повторится Чернобыевка": Арестович рассказал, что ждет армию РФ в случае нового наступления на Киев

Руководитель Кремля Владимир Путин может попытаться снова отправить армию РФ в наступление на Киев. Однако оккупанты непременно потерпят сокрушительное поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что российскому диктатору может прийти в голову повторно "выбросить" свои войска в направлении украинской столицы.

"Их достаточно накопить тысяч 20-30. И он сочтет, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или взять какие-то пригороды, повторить травму Бучи", - указал Арестович.

Однако, по его словам, для оккупантов повторится только травма Чернобыевки.

"Просто в течение нескольких дней произойдет многократно "Чернобаевка", и на этом все закончится", - добавил советник ОП.