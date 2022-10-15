У окупантів немає перспектив: Зеленський розповів про ситуацію на фронті
В останні дні продовжуються активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .
"Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині, найважча – Бахмутський напрямок. Як і попередні дні – тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них не має перспектив", - наголосив глава держави.
За його словами, кого б росіяни не кинули воювати проти українських військових, це для них завершиться лише поразкою.
Раніше ми писали, що українські військові збили ворожий гелікоптер на Херсонщині. З його допомогою ворог намагався атакувати позиції ЗСУ.
Також повідомлялося, що військовослужбовці окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили дві самохідні артилерійські установки окупантів.
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