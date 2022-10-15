У окупантів немає перспектив: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині, найважча – Бахмутський напрямок. Як і попередні дні – тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них не має перспектив", - наголосив глава держави.

За його словами, кого б росіяни не кинули воювати проти українських військових, це для них завершиться лише поразкою.