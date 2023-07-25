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Повторення Карибської кризи. У ГУР прокоментували розміщення ядерної зброї у Білорусі

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Вівторок 25 липня 2023 12:27
Повторення Карибської кризи. У ГУР прокоментували розміщення ядерної зброї у Білорусі Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі в безпековому плані для України нічого не змінює. Вона може виступати додатковим інструментом для шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Для України це принципово нічого не змінює. Це повторення Карибської кризи, тільки вже ближче і менше за масштабами", - сказав він.

Юсов зазначив, що на території Білорусі все одно залишається російська ядерна зброя. Він назвав це додатковим інструментом для шантажу, тиску, а також можливих переговорів і підвищення ставок, адже ту зброю, яку розмістили, можуть і забрати. Якщо хтось захоче говорити з диктатором і піде на якісь перемовини.

При цьому представник розвідки підкреслив, що глобально в безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює.

"Тому що у нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це нічого не змінює… В принципі мова йде саме про шантаж і підвищення ставок: "Почніть, будь ласка, зі мною говорити хоч хтось, а там можливо ми щось придумаємо і до чогось домовимося"", - додав він.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва мала передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Розвідка США не має сумнів у тому, що Росія вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

Карибська криза

Це напружене протистояння між США та Радянським Союзом через таємне розміщення СРСР ядерних ракет на Кубі у 1962 році у відповідь на встановлення ракет в Туреччині. Тоді наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

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Ядерна зброя Білорусь Російська Федерація
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