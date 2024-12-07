ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Президент Сирії втік із Дамаска, - CNN

Субота 07 грудня 2024 20:44
UA EN RU
Президент Сирії втік із Дамаска, - CNN Фото: президент Сирії Башар Асад (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Трохи більше тижня тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Станом на сьогодні президента немає столиці в місті Дамаск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Офіційна версія офісу президента Сирії полягає в тому, що Асад не втік зі столиці. Однак, за словами джерела, знайомого із ситуацією, сирійського президента зараз немає в жодному з місць у місті, де він муг би бути.

Джерело зазначило, що президентська гвардія Асада більше не знаходиться у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там. Він припускає, що президент, можливо, втік з Дамаска.

Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку президента. Очікується, що деякі члени охорони будуть разом із главою держави, коли він буде в дорозі.

Також джерело CNN додало, що повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада, і вони продовжать спроби його знайти.

Нагадаємо, що на думку чиновник адміністрації президента США Джо Байдена, режим Асада може впасти за кілька днів. Так буде, якщо американський аналіз підтвердиться.

Читайте про те, що відбувається в Сирії - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії
NEWS
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину