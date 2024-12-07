Сирійські повстанці заявляють, що намагаються оточити столицю Дамаск, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зокрема, Хасан Абдулгані, який є представником повстанської коаліції на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), заявив, що розпочалася "фінальна фаза" їхньої операції з оточення Дамаска.

У свою чергу, CNN не вдалося перевірити це твердження.

Тим часом сирійські військові заперечують виведення своїх військ із району Дамаска. Повідомлення про їх відступ вони називають "неправдивою кампанією у ЗМІ" та "озброєних терористичних організацій", які мають на меті "посіяти паніку та страх серед мирного населення в передмістях Дамаска".