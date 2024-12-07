Сирійські повстанці заявляють, що намагаються оточити столицю Дамаск, - ЗМІ
Збройні повстанці в Сирії намагаються провести операцію з оточення столиці Дамаск. Водночас сирійські військові заперечують відхід військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зокрема, Хасан Абдулгані, який є представником повстанської коаліції на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), заявив, що розпочалася "фінальна фаза" їхньої операції з оточення Дамаска.
У свою чергу, CNN не вдалося перевірити це твердження.
Тим часом сирійські військові заперечують виведення своїх військ із району Дамаска. Повідомлення про їх відступ вони називають "неправдивою кампанією у ЗМІ" та "озброєних терористичних організацій", які мають на меті "посіяти паніку та страх серед мирного населення в передмістях Дамаска".
Нагадаємо, учора сирійський диктатор Башар Асад втратив ще один населений пункт. Сирійські курди захопили місто Дейр-ез-Зор.
Вже сьогодні стало відомо, що Іран розпочав евакуацію свого військового командування та персоналу із Сирії. Це своє чергу, як пише Reuters, може говорити про неможливість допомогти Асаду зберегти владу на тлі настання повстанців.
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