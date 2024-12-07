У Байдена вважають, що режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів, - CNN

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим президента Сирії Башара аль-Асада може впасти за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Телеканал зазначає, що якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського президента після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.

Водночас офіційні особи, за даними CNN, застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще не існує, і що думки розходяться, кажучи, що його смерть не є остаточним вирішенням конфлікту.

"Консенсус, що складається, полягає в тому, що це стає все більш і більш правдоподібним сценарієм", - сказав один анонімний високопоставлений чиновник.

Інше джерело зауважило, що, й мовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади.