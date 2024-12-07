У Байдена вважають, що режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів, - CNN
Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим президента Сирії Башара аль-Асада може впасти за кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Телеканал зазначає, що якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського президента після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.
Водночас офіційні особи, за даними CNN, застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще не існує, і що думки розходяться, кажучи, що його смерть не є остаточним вирішенням конфлікту.
"Консенсус, що складається, полягає в тому, що це стає все більш і більш правдоподібним сценарієм", - сказав один анонімний високопоставлений чиновник.
Інше джерело зауважило, що, ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади.
"Єдине, що могло б затримати перемогу повстанців - це добре організований переворот і реорганізація, але люди Асада добре попрацювали над тим, щоб придушити будь-яких потенційних конкурентів", - додав чиновник.
Конфлікт в Сирії
Зауважимо, що протягом останніх днів повстанські угруповання підкралися ближче до стратегічної столиці. А раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.
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Водночас новообраний президент США Дональд Трамп також прокоментував загострення ситуації в Сирії.
РБК-Україна також показало відео, як сирійські повстанці знесли статую батька Асада під Дамаском.
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