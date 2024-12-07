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У Байдена вважають, що режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів, - CNN

Сирія, Субота 07 грудня 2024 20:27
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У Байдена вважають, що режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів, - CNN Фото: режим Асада в Сирії може впасти за кілька днів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим президента Сирії Башара аль-Асада може впасти за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Телеканал зазначає, що якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського президента після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.

Водночас офіційні особи, за даними CNN, застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще не існує, і що думки розходяться, кажучи, що його смерть не є остаточним вирішенням конфлікту.

"Консенсус, що складається, полягає в тому, що це стає все більш і більш правдоподібним сценарієм", - сказав один анонімний високопоставлений чиновник.

Інше джерело зауважило, що, ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади.

"Єдине, що могло б затримати перемогу повстанців - це добре організований переворот і реорганізація, але люди Асада добре попрацювали над тим, щоб придушити будь-яких потенційних конкурентів", - додав чиновник.

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Зауважимо, що протягом останніх днів повстанські угруповання підкралися ближче до стратегічної столиці. А раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.

Докладніше про те, що відбувається в Сирії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас новообраний президент США Дональд Трамп також прокоментував загострення ситуації в Сирії.

РБК-Україна також показало відео, як сирійські повстанці знесли статую батька Асада під Дамаском.

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