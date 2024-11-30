Готують контрнаступ. Війська Асада оголосили про вихід з Алеппо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що сирійські урядові війська, які підкоряються диктатору Башару Асаду, тимчасово виходять із Алеппо. Як заявили військові, це частина перегрупування перед прибуттям підкріплень.

За їхніми словами, вихід із Алеппо пов'язаний із підготовкою контрнаступу, щоб відбити місто у опозиційних угруповань. Також повідомляється, що за останні кілька днів у боях із повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки солдатів.

Що відбувається у Сирії

Цього тижня тисячі повстанців на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) перейшли у масштабний наступ на урядові сили Сирійської арабської армії (САА) на сході Ідліба та у західній частині провінції Алеппо. За три дні боїв їм вдалося зайти до міста, яке з 2016 року знаходиться під повним контролем військ Башара Асада.

Детальніше читайте у матеріалі "Повстанці штурмують Алеппо. Що відбувається в Сирії та куди подівся Асад".

Раніше повідомлялося, що сирійські урядові війська були не готові до атаки і бігли в Дамаск. Також за непідтвердженими даними, сам Асад нібито негайно прибув до Москви. Як пише Reuters, Російська Федерація пообіцяла військову допомогу, яка має прибути протягом трьох діб.

Нагадаємо, російська авіація вперше з 2016 року завдала ударів по Алеппо. Також під бомбардування потрапили міста та села, які зайняли повстанці напередодні. Внаслідок цього загинули близько 20 членів опозиційного угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам".

Зазначимо, Алеппо був місцем однієї з найзапекліших битв громадянської війни в Сирії. В 2016 році війська Асада відрізали повстанців від постачання, спроби прорватися були невдалими і до грудня урядові сили зайняли місто. Битва супроводжувалася масованими російсько-сирійськими авіаударами та артилерійськими обстрілами житлових кварталів.