Сирийские повстанцы полностью взяли под контроль Алеппо, - СМИ

Группы оппозиционных режиму сирийского диктатора Башара аль-Асада формирований 1 декабря в ходе наступления уже полностью захватили Алеппо. Таким образом, правительственные войска потеряли контроль над этим вторым по величине в стране городом - впервые за более 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на арабского вещателя Alarabiya News и западную влиятельную деловую газету Barron's .

Асадовские силы, поддерживаемые Ираном и РФ, не смогли удержать Алеппо, бои за которое начались несколько дней назад во время массированного стремительного наступления повстанцев.

По словам главы Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абделя Рахмана в разговоре с журналистами агентства AFP, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и союзные с ними оппозиционные группировки "контролируют город Алеппо, за исключением районов, контролируемых курдскими силами".

Также в Обсерватории рассказали, что отдельно ХТШ и другие группы повстанцев захватили аэропорт Алеппо и десятки близлежащих городов 30 ноября. Это произошло после того, как они вчера также взяли под контроль большую часть Алеппо.

В Обсерватории говорят, что сирийская и российская авиация нанесла серию ударов в воскресенье, с целью поддержки асадовских войск.

В результате этих авиаударов в Алеппо погибли по меньшей мере 12 человек. А также в городе было 5 жертв из-за терактов близ университета Алеппо, рассказал Рахман.

Кроме того, по данным Обсерватории, в результате российских ударов также были убиты в Идлибе 8 мирных жителей, в том числе двое детей и женщина (этот город считают "бастионом повстанцев").

Наступление повстанцев в Сирии

Как сообщалось ранее, масштабное наступление антиасадовских сил в Сирии продолжается со среды. В пятницу стало известно, что они уже контролируют часть Алеппо, а правительственные силы и армия вышли из города и готовят контрнаступление.

По данным информагентства Reuters, 29 ноября Кремль пообещал Асаду дополнительную военную поддержку, и она будто бы может быть отправлена в Сирию в течение следующих 72 часов.

Добавим, 1 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что войска РФ во время боев в Сирии понесут потери.

Также сообщалось, что сирийский диктатор Асад прервал "молчание" о ситуации в стране на фоне наступления повстанцев. По его словам, Дамаск полагается на помощь союзников в попытке отбить наступление антиправительственных сил.