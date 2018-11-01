Россия должна уйти из Украины, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Санкции РФ против Украины свидетельствует о том, что Кремль не собирается имплементировать Минск

Президент Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Российская Федерация должна уйти из Украины и отвести свои войска, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, санкции, которые Россия сегодня ввела против ряда украинских политиков, свидетельствует о том, что Кремль не собирается имплементировать Минск.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте из-за санкций, России нужно сделать очень простую вещь. Уйти из Украины, отвести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и не потребуется вводить какие-либо санкции. Я думаю, что это является свидетельством неконструктивной позиции РФ. Это свидетельствует о том, что они не собираются имплементировать Минск, не собираются снизить напряжение", - добавил президент Украины.

Меркель в свою очередь заявила, что санкции могут быть смягчены в случае прогресса.

"Мы также поговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, сейчас так, что Минские договоренности не соблюдаются. Если что и происходит, то только по миллиметру вперед. Но время от времени отход назад. То есть, Германия будет также за продолжение этих санкций", - заявила канцлер ФРГ.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются свидетельством неготовности РФ к урегулированию ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 ноября РФ ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины.

В частности, ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юрлиц.