Привід для гордості: як в Україні оцінили відповідні санкції Росії

Дмитро Медведєв і Володимир Путін ввели санкції проти України (kremlin.ru)

Влада РФ ввела економічні санкції проти сотень українців та десятки компаній, заборонивши їм виводити гроші й розпоряджатися банківськими рахунками та майном на території Росії. В Україні вважають ці заходи малоефективними і провокаційними, оскільки в більшості фігурантів списку немає жодних активів у РФ. Докладніше про те, як українські чиновники й бізнес відреагували на дії Москви – у матеріалі РБК-Україна.

Росія ввела економічні санкції проти українських громадян та бізнесу. Це – відповідь на економічні обмеження, які українська влада раніше застосувала до російських фіз - і юросіб.

Уряд РФ у четвер, 1 листопада, прийняв постанову, якою заморозив цінні папери, майно і гроші на рахунках 322 фізосіб і 68 компаній, а також заборонив їм виводити кошти за межі Росії. Чи мають внесені в список громадяни й компанії рахунки та майно в Росії – невідомо. Цю інформацію російські чиновники не уточнили.

У РФ запевняють, що можуть скасувати санкції проти України, якщо наша країна скасує санкції проти РФ. "Як і будь-який список, він може бути розширений або, навпаки, скорочений або взагалі знятий з порядку денного. Усе буде залежати від подальшої стратегії дій керівництва України", - заявили в прес-службі російського уряду.

Ніхто не залишився без уваги

У російському списку санкцій опинилася чи не третина Верховної ради, 13 членів уряду Володимира Гройсмана й майже весь склад керівництва Адміністрації президента Петра Порошенка.

У РФ ввели економічні обмеження проти керівництва українського парламенту – Андрія Парубія та двох віце-спікерів: Ірини Геращенко та Оксани Сироїд. У список внесли й голів фракцій Ради, за винятком Юрія Бойка та Олександра Вілкула з "Опозиційного блоку", а також Віктора Бондаря, голови групи "Відродження".

Володимира Гройсмана, як і Петра Порошенка, у списку немає. Це пояснюється тим, що в світі не прийнято вводити санкції проти керівництва країн. З цієї ж причини ні Україна, ні ЄС та США не вводять санкції проти Володимира Путіна і Дмитра Медвєдєва.

Під обмеження потрапили глави міністерств охорони здоров'я, інфраструктури, екології, культури, інформаційної політики. У списку також опинилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полторак і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Росія намагається відповісти на аналогічні дії Євросоюзу, США та України, впевнений Юрій Стець. "Вони намагаються наздоганяти, але роблять це безглуздо, і ніяких наслідків це не буде мати", - сказав РБК-Україна міністр. На його думку, РНБО не має сенсу реагувати на цей список, оскільки це "просто папір". "Але реакція від РНБО на дії Росії як агресора буде, і в майбутньому - достатньо рішучою", - запевнив чиновник.

Серед тих, до кого в РФ застосували санкції, опинилися люди з близького оточення Петра Порошенка. "Це визнання роботи президента і його команди з протидії російській агресії", - іронічно прокоментував прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Санкції ввели проти сина президента Олексія Порошенка, народних депутатів Ігоря Гриніва, Сергія Березенка, Олександра Грановського, керівника президентської фракції Артура Герасимова і генерального прокурора Юрія Луценка. Водночас у списку не виявилося народного депутата і близького друга президента Ігоря Кононенка.

Крім того, РФ застосувала "спеціальні економічні заходи" до глави АП Ігоря Райніна та його заступників – Віталія Ковальчука, Олексія Філатова, Валерія Кондратюка і Костянтина Єлісєєва, а також до двох екс-заступників глави АП – Ростислава Павленка та Дмитра Шимківа.

"За невеликим винятком, це список дуже гідних людей. Хочу сказати, що в Україні перебування у списку як якась державна нагорода. Принаймні це так сприймається", - заявив сам Порошенко.

Влада РФ не встояла і внесла в список "демонізованого" російськими ЗМІ екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша. Тут же знайшлися місця для критиків російського та радянського режимів - директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича і письменниці Лариси Ніцой. Дещо несподівано серед "штрафників" у списку опинився екс-мер Києва Леонід Черновецький.

Найбільш повно у списку представлені депутати і вихідці з "Народного фронту" – всього приблизно 30 осіб. Лідер політсили Арсеній Яценюк "привітав" з цим своїх однопартійців.

"Це не санкційний список. Більшість прізвищ у ньому - справжні патріоти України. Україна повинна відповідати новими судовими позовами проти Росії, як у міжнародних судах, так і правосуддям проти ставлеників Кремля в Україні", – додав Яценюк.

Його соратник, Олександр Турчинов висловився куди прозаїчніше: "Налякали їжаків голим задом! На мою думку, це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України", – заявив він.

Багато інших із тих, хто опинився в списку санкцій, також сприйняли цю подію не без іронії. Спікер парламенту Андрій Парубій сказав, що це не більше, ніж переведення паперу. Крім того, за словами Парубія, ці санкції смішні, оскільки особисто у нього немає і не було ніяких рахунків і майна в Росії.

Тим не менше, глава парламенту вважає, що Україна повинна посилити свої санкції проти російського бізнесу і тих, "хто, прикидаючись українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси".

Ретельно росіяни "пройшлися" по топ-менеджменту у фармацевтичній галузі і більшості складу Конституційного суду України. "Нарешті я опинився під санкціями РФ. У додаток до кримінальної справи від Слідчого Комітету РФ. Це означає, що я все роблю правильно. Єдине питання, чому саме зараз, а не 4 роки тому?" - написав на своїй сторінці у Facebook глава Конституційного суду Станіслав Шевчук.

РФ ввела персональні санкції проти власника фармацевтичної фірми "Дарниця", народного депутата Гліба Загорія і його батька Володимира Загорія. Крім того, як вже було сказано, санкції застосували до Дмитра Шимківа, який після звільнення з АП очолив раду керуючої компанії "Дарниця". Саму фармкомпанію росіяни в список не внесли.

У коментарі РБК-Україна Гліб Загорій пояснив, що з батьком не відвідував Росію як мінімум з 2013 року і ніяких активів вони там не мають. При цьому, на його думку, компанія "Дарниця" не потрапила під санкції, оскільки повністю припинила поставки продукції в РФ. "Ми пов’язуємо включення представників ПАО "Фармацевтична фірма "Дарниця" до санкційного списку з політичними, а не економічними причинами", - зазначив Гліб Загорій.

Санкції проти великого бізнесу

Ключових українських експортерів до РФ, про яких раніше писало РБК-Україна, санкції не торкнуться. Але під санкції потрапили власники і керівники аграрних, нафтогазових та хімічних підприємств.

Економічні обмеження ввели проти власника "Концерну Галнафтогаз" (мережа АЗС "ОККО") Віталія Антонова і його компанії. Учора в прес-службі компанії не змогли прокоментувати РБК-Україна ситуацію, пообіцявши зробити заяву пізніше.

Персональні економічні обмеження торкнуться власників двох найбільших українських рітейлерів: президента Fozzy Group Володимира Костельмана і власників мережі "АТБ-Маркет" Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна.

У "списку Кремля" також опинилося бізнес-оточення олігархів Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Вадима Новинського та Віктора Пінчука. Хоча всі ці бізнесмени, за винятком Пінчука, не потрапили під санкції. Пінчук же фігурує в списку разом із бізнесменом Костянтином Жеваго, Олександром Ярославським, Павлом Фуксом, Леонідом Юрушевим і Костянтином Григоришиним.

Більшість із них поки що уникають публічних коментарів щодо санкцій. Олександр Ярославський через прес-службу заявив, що "це питання з політичної площини", але не став вдаватися в подробиці. "Я політикою не займаюся. Мої питання: бюджети і зарплати в моїх компаніях, податки, які ми платимо, соціальні проекти", - зазначив він.

Під санкціями виявився соратник президента Порошенка Юрій Косюк і кілька його аграрних підприємств. Серед великих аграріїв у списку також значаться мажоритарний акціонер компанії "Кернел" Андрій Веревський та власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Як пояснили в прес-службі Вадатурського, ні він, ні його підприємства не мають рахунків і активів в РФ. "Жодних економічних наслідків для компанії та генерального директора від введення цих санкцій немає", - заявили в "Нібулоні". В інших аграрних компаніях цю тему поки не коментували.

До Дмитра Фірташа, як вже було сказано, персональні санкції не застосували. Але на декілька підприємств, зокрема черкаський "Азот" і "Рівнеазот", поширили економічні обмеження. У Group DF вчора це питання не коментували.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що для росіян ці санкції – певна форма тиску на бізнес, як у випадку з Віктором Пінчуком, відомого своєю прозахідною позицією, і форма покарання тих бізнесменів, які підтримують позицію, що йде врозріз з інтересами РФ.

Ще для низки бізнесменів потрапляння в санкційний список має стати попередженням і сигналом, вважає політолог. "Для таких бізнесменів, як Олександр Ярославський, Костянтин Жеваго та деяких інших - це певне попередження, що вони повинні підтримувати не нинішню владу, не так звані антиросійські сили, як вважають у Москві, а підтримувати "наших" - тих, хто виступає за нормалізацію відносин із Росією. Це сигнал: якщо ви будете поводитися правильно, і натяк на це прозвучав у Москві, то вас можуть і викреслити з цих списків", - вважає політолог.

Водночас, на його думку, Кремль може розширити санкційний список, що буде своєрідним натяком для тих політиків і бізнесменів, які мають проросійську позицію, але часто ведуть свою самостійну гру. "Їм теж посилають попередження. Наприклад, немає (персональних, - ред.) санкцій проти Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна, але в списку санкцій є їхній партнер Іван Фурсін", - підкреслює політолог.

Крім приватного бізнесу, РФ застосувала санкції до деяких державних компаній. Серед іншого, мова йде про "Укрспирт", "Державну продовольчо-зернову корпорацію", "СхідГЗК" та інших.

У НАЕК "Енергоатом" РБК-Україна запевнили, що санкції, застосовані до підприємств, що входять у структуру компанії, ніяк не позначаться на її діяльності та не позначаться на постачаннях ядерного палива. У прес-службі уточнили, що кілька підприємств НАЕК, які потрапили в список російських санкцій, орієнтовані на роботу виключно на українському ринку.

В "Енергоатомі" також не бачать проблем із поставками уранового концентрату з державного Східного ГЗК. Оскільки частка "СхідГЗК" на постачання урану атомної генерації невелика, це не позначиться на роботі українських АЕС, впевнені в НАЕК.

Як і на кого вплинуть санкції

Введення санкцій проти України націлене виключно на російських громадян і медіа, вважає Юрій Стець. Але, на його думку, для 90% осіб зі списку, зокрема і для нього самого, це абсолютно нічого не значить.

"Я розумію логіку, чому я туди потрапив. Я в розумінні Путіна, Медведєва та їхнього оточення - український Геббельс, який веде проти них інформаційну війну. Але це орієнтація на росіян, щоби вийшла якась ведуча на каналі "Вести", розказала, який крутий Медведєв, бо склав цілий список, потім його затвердив Путін і що нібито для нас усіх тепер це трагедія", - пояснює міністр інформполітики.

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", один із впливових членів президентської команди Сергій Березенко також переконаний, що оприлюднений російський санкційний список - це невдала спроба дзеркально відповісти на посилення санкцій проти Російської Федерації.

Березенко називає санкційний перелік досить маніпулятивним, оскільки в ньому є низка осіб, яких він не вважає "великими ворогами Росії". "Очевидно, це зроблено, серед іншого, для того, щоби підтримати тих, хто зараз буде боротися за президентську посаду. Або для підтримки потенційних кандидатів від тих чи інших партій-прихильників політики Російської Федерації, які будуть брати участь у парламентських виборах 2019 року", - вважає Березенко.

Деякі політики напевно будуть використовувати внесення їхніх прізвищ у список на президентських, і на парламентських виборах в якості підтвердження своєї патріотичної позиції, погоджується Володимир Фесенко. "Водночас деякі рядові депутати від "Опозиційного блоку" могли потрапити туди в якості попередження їхнім патронам, головним акціонерам "Опозиційного блоку" - Ахметову, Льовочкіну і Фірташу: "Ось вас немає в санкційному списку, ми поки караємо ваших молодших партнерів, але якщо раптом ви будете проводити політику, яка не буде відповідати інтересам Москви, то в списку можете з’явитися і ви", - міркує політолог.

Юлію Тимошенко, якій опоненти часто дорікають у проросійській позиції, могли внести в санкційний список в якості попередження, допускає Фесенко. "Думаю, це теж попередження самій Тимошенко про те, що Москва незадоволена її риторикою й діями протягом останніх двох місяців. Йдеться про публічну підтримку членства в НАТО, патріотичну і антиросійську риторику, яку в останні місяці активно використовує Тимошенко, - припускає Фесенко. - Але, як не парадоксально, для Тимошенко це вигідно, адже зараз на будь-які звинувачення на свою адресу в проросійській позиції вона може казати, що всі ці звинувачення спростовуються самою Росією, яка внесла її в список".

Над текстом працювали: Уляна Безпалько, Ростислав Шаправский, Владислав Красінський, Дмитро Уляницький, Марія Цатурян