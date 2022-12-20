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Не для повної деокупації. Резніков роз'яснив заяву Залужного про 300 танків

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 17:23
Не для повної деокупації. Резніков роз'яснив заяву Залужного про 300 танків Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Триста танків, сімсот БМП та п'ятсот гаубиць, про які говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Україні потрібні для окремої конкретної операції, для повної деокупації країни необхідно більше техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Я б уточнив думку генерала Залужного, тому що не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами та потужністю нашого ВПК", - наголосив Резніков.

За словами міністра, для повної перемоги та деокупації українських територій станом на 1991 рік, у тому числі Донецька, Луганська та Криму, необхідно більше техніки та озброєння. Україна вже інформує про це партнерів.

Нагадаємо, раніше Залужний в інтерв'ю The Economist заявляв, що ЗСУ для повернення до лінії 23 лютого необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков Валерій Залужний Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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