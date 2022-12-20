Не для повної деокупації. Резніков роз'яснив заяву Залужного про 300 танків

Триста танків, сімсот БМП та п'ятсот гаубиць, про які говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Україні потрібні для окремої конкретної операції, для повної деокупації країни необхідно більше техніки.

"Я б уточнив думку генерала Залужного, тому що не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами та потужністю нашого ВПК", - наголосив Резніков.

За словами міністра, для повної перемоги та деокупації українських територій станом на 1991 рік, у тому числі Донецька, Луганська та Криму, необхідно більше техніки та озброєння. Україна вже інформує про це партнерів.