Не для полной деоккупации. Резников разъяснил заявление Залужного о 300 танках

Триста танков, семьсот БМП и пятьсот гаубиц, о которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Украине необходимы для отдельной конкретной операции, для полной деоккупации страны необходимо больше техники.

"Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а по отдельности назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК", - подчеркнул Резников.

По словам министра, для полной победы и деоккупации украинских территорий по состоянию на 1991 год, в том числе Донецка, Луганска и Крыма, необходимо больше техники и вооружения. Украина уже информирует об этом партнеров.