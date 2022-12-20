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Не для полной деоккупации. Резников разъяснил заявление Залужного о 300 танках

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 17:23
Не для полной деоккупации. Резников разъяснил заявление Залужного о 300 танках Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Триста танков, семьсот БМП и пятьсот гаубиц, о которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Украине необходимы для отдельной конкретной операции, для полной деоккупации страны необходимо больше техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а по отдельности назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК", - подчеркнул Резников.

По словам министра, для полной победы и деоккупации украинских территорий по состоянию на 1991 год, в том числе Донецка, Луганска и Крыма, необходимо больше техники и вооружения. Украина уже информирует об этом партнеров.

Напомним, ранее Залужный в интервью The Economist заявлял, что ВСУ для возвращения к линии 23 февраля необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

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