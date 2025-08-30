Повномасштабне вторгнення в Україну вперше поглинуло половину доходів бюджету РФ

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету РФ, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

У першому кварталі 2025 року частка воєнних витрат у доходах бюджету становила 50,1%, у другому - 48,2%.

Згідно з підрахунками, тільки за перше півріччя Кремль витратив на армію понад 8,4 трлн рублів, або ж 105 млрд доларів, що на 31% більше, ніж торік, і втричі більше, ніж у 2022 році.

Водночас витрати значно перевищують доходи: у січні-червні у бюджет зібрано 17,6 трлн рублів, або ж 220 млрд доларів, а витрачено 21,3 трлн рублів, або ж 226 млрд доларів.

"Нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян", - пояснили в ЦПД.