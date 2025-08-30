UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Повномасштабне вторгнення в Україну вперше поглинуло половину доходів бюджету РФ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету РФ, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

У першому кварталі 2025 року частка воєнних витрат у доходах бюджету становила 50,1%, у другому - 48,2%.

Згідно з підрахунками, тільки за перше півріччя Кремль витратив на армію понад 8,4 трлн рублів, або ж 105 млрд доларів, що на 31% більше, ніж торік, і втричі більше, ніж у 2022 році.

Водночас витрати значно перевищують доходи: у січні-червні у бюджет зібрано 17,6 трлн рублів, або ж 220 млрд доларів, а витрачено 21,3 трлн рублів, або ж 226 млрд доларів. 

"Нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян", - пояснили в ЦПД.

Економіка Росії

Варто додати, що вчора і сам російський уряд визнав, що економічне зростання зупинилось. Повідомляється, що за останні пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Якимось чином на це вплинуло й те, що доходи від нафти впали через санкції, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.

Раніше Reuters з посиланням на джерела також повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти