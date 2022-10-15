Повністю відновлені 15 енергетичних обʼєктів, які хотіли знищити росіяни, - президент

Глава держави зазначив, що у більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Однак у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

"15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - вказав Зеленський.

Водночас він закликав продовжувати економити електроенергію.

"Звертаю вашу увагу: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту країни", - додав президент.