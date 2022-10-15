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Повністю відновлені 15 енергетичних обʼєктів, які хотіли знищити росіяни, - президент

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

В областях наразі тривають відновлювальні роботи після нещодавніх масованих ракетних ударів, які Росія завдала по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що у більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Однак у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

"15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - вказав Зеленський.

Водночас він закликав продовжувати економити електроенергію.

"Звертаю вашу увагу: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту країни", - додав президент.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що 10 і 11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України