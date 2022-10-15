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Полностью восстановлено 15 энергетических объектов, которые хотели уничтожить россияне, - президент

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В областях продолжаются восстановительные работы после недавних массированных ракетных ударов, которые Россия нанесла по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что в большинстве регионов возобновлена техническая возможность поставки электричества. Однако в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены использовать графики стабилизационных отключений.

"15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим все остальные", - указал Зеленский.

В то же время он призвал продолжать экономить электроэнергию.

"Обращаю ваше внимание: пожалуйста, все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это тоже элемент защиты страны", - добавил президент.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 10 и 11 октября российскими ракетами было поражено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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