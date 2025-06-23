США після ударів РФ по Києву закликали "обидві сторони" до деескалації

За його словами, США очікують, що "Україна й Росія вестимуть діалог з метою припинення війни". Він зазначив, що "військового вирішення російсько-української війни немає, і дипломатичне рішення необхідне".

"Я хочу приєднатися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, який загинув під час (одного з) останніх ударів", - сказав дипломат.

Вітакер нагадав про розчарування президента Трампа загибеллю людей у момент, коли відбуваються переговори, і закликав до деескалації "обидві сторони".

"Ми закликаємо до стриманості та наполегливо закликаємо обидві сторони уникати ескалації. Ми співпрацюємо на найвищому рівні та підтримуємо прямі переговори між Росією та Україною", - сказав Вітакер.

При цьому він прямо не відповів на питання, чи вважає, що РФ веде діалог добросовісно. Він наголосив, що "конструктивний і добросовісний діалог - єдиний шлях до припинення цієї війни".

"Ми очікуємо, що і Росія, і Україна сядуть за стіл переговорів з чіткими умовами та готовністю до компромісу", - додав Вітакер.