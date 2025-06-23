США после ударов РФ по Киеву призвали "обе стороны" к деэскалации

По его словам, США ожидают, что "Украина и Россия будут вести диалог с целью прекращения войны". Он отметил, что "военного решения российско-украинской войны нет, и дипломатическое решение необходимо".

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", - сказал дипломат.

Витакер напомнил о разочаровании президента Трампа гибелью людей в момент, когда проходят переговоры, и призвал к деэскалации "обе стороны".

"Мы призываем к сдержанности и настойчиво призываем обе стороны избегать эскалации. Мы сотрудничаем на самом высоком уровне и поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной", - сказал Витакер.

При этом он прямо не ответил на вопрос, считает ли РФ ведет диалог добросовестно. Он отметил, что "конструктивный и добросовестный диалог - единственный путь к прекращению этой войны".

"Мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - добавил Витакер.