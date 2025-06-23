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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США после ударов РФ по Киеву призвали "обе стороны" к деэскалации

Фото: посл США при НАТО Мэтью Витакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В США отреагировали на российские удары по Украине. При этом там призывали "обе стороны" к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, США ожидают, что "Украина и Россия будут вести диалог с целью прекращения войны". Он отметил, что "военного решения российско-украинской войны нет, и дипломатическое решение необходимо".

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", - сказал дипломат.

Витакер напомнил о разочаровании президента Трампа гибелью людей в момент, когда проходят переговоры, и призвал к деэскалации "обе стороны".

"Мы призываем к сдержанности и настойчиво призываем обе стороны избегать эскалации. Мы сотрудничаем на самом высоком уровне и поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной", - сказал Витакер.

При этом он прямо не ответил на вопрос, считает ли РФ ведет диалог добросовестно. Он отметил, что "конструктивный и добросовестный диалог - единственный путь к прекращению этой войны".

"Мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - добавил Витакер.

 

Обстрел Киева и области

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские террористы в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Сильнее всего пострадали Киев и область. Против них враг использовал ударные дроны и баллистические ракеты.

В столице повреждены жилые дома, офисные центры и объекты инфраструктуры, в отдельных районах вспыхнули пожары.

По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек, еще более 30 пострадали, среди раненых есть дети и беременная женщина.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила вплоть до подвала, повлекши значительные разрушения.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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