Нічний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 7
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок удару ракетою по житловому будинку в Шевченківському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.
"Ми деблокуємо зараз 7-ме тіло. Пів години тому, коли підняли одну з плит, ми побачили плями крові, і тому розуміли, що скоріш за все, буде ще одна жертва. Зараз в цьому п'ятиповерховому будинку 7 жертв", - розповів Клименко.
За словами міністра, також відомо про одного загиблого у Білій Церкві.
Внаслідок обстрілу, як відзначив Клименко, у Києві отримали поранення 30 осіб, а у Київській області 8, серед яких двоє рятувальників.
"Попередньо, балістична ракета пролетіла висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Як тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, то можна вже буде стверджувати, що це саме була за ракета", - додав він.
Обстріл Києва у ніч на 23 червня
Цієї ночі російські війська знову здійснили комбіновану атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Київська область - проти них агресор застосував дрони-камікадзе та балістичні ракети.
Станом на тепер відомо про вісім загиблих:
- семеро людей загинули в столиці;
- ще одна людина - у Білій Церкві.
Унаслідок ударів у Києві також поранення отримали 31 особа.
Більше про наслідки масованого обстрілу столиці - в матеріалі РБК-Україна.
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