РФ завдала удару по будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою частиною, - МВС

Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила будинок і спричинила значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням назаяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко в ефірі телемарафону.

Клименко розповів, що ракета прямо влучила в будинок, перелетівши попередній високий будинок і влучивши у п'ятиповерхівку.

За його словами, це була балістична ракета з великою кількістю уламків, і, швидше за все, бойова частина була фугасно-осколковою.

"Це - пряме влучання ракети. І можу сказати, що ця ракета перелетіла цей високий будинок і залетіла у цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо, це - балістична ракета. І можемо попередньо сказати, що коли ми оглянули територію, автомобілі, то було дуже багато уламків і саме фугасно-осколкова, швидше за все, що бойова частина ракети", – зазначив Клименко.

Міністр також додав, що на місці знайдено велику кількість уламків, зокрема біля знищених автомобілів.

Фугасно-осколкова бойова частина

Це вид артилерійських боєприпасів, який поєднує в собі дві дії: фугасну (вибухову) і осколкову. Він призначений для ураження живої сили, техніки, а також для руйнування оборонних споруд та загороджень.

ОФС вибухає після детонації, розлітаються численні осколки, які наносять значні пошкодження цілі, при цьому вибух також виконує руйнівну функцію.

Всередині такого снаряда міститься легкозаймиста речовина, яка вибухає, розриваючи корпус і утворюючи численні осколки.