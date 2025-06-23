США після ударів РФ по Києву закликали "обидві сторони" до деескалації
У США відреагували на російські удари по Україні. При цьому там закликали "обидві сторони" до деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера, якого цитує "Радіо Свобода".
За його словами, США очікують, що "Україна й Росія вестимуть діалог з метою припинення війни". Він зазначив, що "військового вирішення російсько-української війни немає, і дипломатичне рішення необхідне".
"Я хочу приєднатися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, який загинув під час (одного з) останніх ударів", - сказав дипломат.
Вітакер нагадав про розчарування президента Трампа загибеллю людей у момент, коли відбуваються переговори, і закликав до деескалації "обидві сторони".
"Ми закликаємо до стриманості та наполегливо закликаємо обидві сторони уникати ескалації. Ми співпрацюємо на найвищому рівні та підтримуємо прямі переговори між Росією та Україною", - сказав Вітакер.
При цьому він прямо не відповів на питання, чи вважає, що РФ веде діалог добросовісно. Він наголосив, що "конструктивний і добросовісний діалог - єдиний шлях до припинення цієї війни".
"Ми очікуємо, що і Росія, і Україна сядуть за стіл переговорів з чіткими умовами та готовністю до компромісу", - додав Вітакер.
Обстріл Києва та області
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські терористи вчергове завдали комбінованого удару по Україні. Найсильніше постраждали Київ і область. Проти них ворог використав ударні дрони та балістичні ракети.
У столиці пошкоджено житлові будинки, офісні центри та об'єкти інфраструктури, в окремих районах спалахнули пожежі.
За останніми даними, загинуло щонайменше дев'ятеро людей, ще понад 30 постраждали, серед поранених є діти та вагітна жінка.
Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила аж до підвалу, спричинивши значні руйнування.
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