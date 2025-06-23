ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США після ударів РФ по Києву закликали "обидві сторони" до деескалації

Понеділок 23 червня 2025 17:25
UA EN RU
США після ударів РФ по Києву закликали "обидві сторони" до деескалації Фото: посл США при НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У США відреагували на російські удари по Україні. При цьому там закликали "обидві сторони" до деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера, якого цитує "Радіо Свобода".

За його словами, США очікують, що "Україна й Росія вестимуть діалог з метою припинення війни". Він зазначив, що "військового вирішення російсько-української війни немає, і дипломатичне рішення необхідне".

"Я хочу приєднатися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, який загинув під час (одного з) останніх ударів", - сказав дипломат.

Вітакер нагадав про розчарування президента Трампа загибеллю людей у момент, коли відбуваються переговори, і закликав до деескалації "обидві сторони".

"Ми закликаємо до стриманості та наполегливо закликаємо обидві сторони уникати ескалації. Ми співпрацюємо на найвищому рівні та підтримуємо прямі переговори між Росією та Україною", - сказав Вітакер.

При цьому він прямо не відповів на питання, чи вважає, що РФ веде діалог добросовісно. Він наголосив, що "конструктивний і добросовісний діалог - єдиний шлях до припинення цієї війни".

"Ми очікуємо, що і Росія, і Україна сядуть за стіл переговорів з чіткими умовами та готовністю до компромісу", - додав Вітакер.

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські терористи вчергове завдали комбінованого удару по Україні. Найсильніше постраждали Київ і область. Проти них ворог використав ударні дрони та балістичні ракети.

У столиці пошкоджено житлові будинки, офісні центри та об'єкти інфраструктури, в окремих районах спалахнули пожежі.

За останніми даними, загинуло щонайменше дев'ятеро людей, ще понад 30 постраждали, серед поранених є діти та вагітна жінка.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила аж до підвалу, спричинивши значні руйнування.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні