США после ударов РФ по Киеву призвали "обе стороны" к деэскалации
В США отреагировали на российские удары по Украине. При этом там призывали "обе стороны" к деэскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера, которого цитирует "Радио Свобода".
По его словам, США ожидают, что "Украина и Россия будут вести диалог с целью прекращения войны". Он отметил, что "военного решения российско-украинской войны нет, и дипломатическое решение необходимо".
"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", - сказал дипломат.
Витакер напомнил о разочаровании президента Трампа гибелью людей в момент, когда проходят переговоры, и призвал к деэскалации "обе стороны".
"Мы призываем к сдержанности и настойчиво призываем обе стороны избегать эскалации. Мы сотрудничаем на самом высоком уровне и поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной", - сказал Витакер.
При этом он прямо не ответил на вопрос, считает ли РФ ведет диалог добросовестно. Он отметил, что "конструктивный и добросовестный диалог - единственный путь к прекращению этой войны".
"Мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - добавил Витакер.
Обстрел Киева и области
Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские террористы в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Сильнее всего пострадали Киев и область. Против них враг использовал ударные дроны и баллистические ракеты.
В столице повреждены жилые дома, офисные центры и объекты инфраструктуры, в отдельных районах вспыхнули пожары.
По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек, еще более 30 пострадали, среди раненых есть дети и беременная женщина.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила вплоть до подвала, повлекши значительные разрушения.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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