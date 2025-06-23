ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США после ударов РФ по Киеву призвали "обе стороны" к деэскалации

Понедельник 23 июня 2025 17:25
UA EN RU
США после ударов РФ по Киеву призвали "обе стороны" к деэскалации Фото: посл США при НАТО Мэтью Витакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В США отреагировали на российские удары по Украине. При этом там призывали "обе стороны" к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, США ожидают, что "Украина и Россия будут вести диалог с целью прекращения войны". Он отметил, что "военного решения российско-украинской войны нет, и дипломатическое решение необходимо".

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", - сказал дипломат.

Витакер напомнил о разочаровании президента Трампа гибелью людей в момент, когда проходят переговоры, и призвал к деэскалации "обе стороны".

"Мы призываем к сдержанности и настойчиво призываем обе стороны избегать эскалации. Мы сотрудничаем на самом высоком уровне и поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной", - сказал Витакер.

При этом он прямо не ответил на вопрос, считает ли РФ ведет диалог добросовестно. Он отметил, что "конструктивный и добросовестный диалог - единственный путь к прекращению этой войны".

"Мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - добавил Витакер.

Обстрел Киева и области

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские террористы в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине. Сильнее всего пострадали Киев и область. Против них враг использовал ударные дроны и баллистические ракеты.

В столице повреждены жилые дома, офисные центры и объекты инфраструктуры, в отдельных районах вспыхнули пожары.

По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек, еще более 30 пострадали, среди раненых есть дети и беременная женщина.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила вплоть до подвала, повлекши значительные разрушения.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине