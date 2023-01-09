Повна підтримка України є обов'язком країн Заходу, - прем'єр Чехії

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

"Я не бачу багато інших рішень, крім того, що Україна переможе у цій справедливій обороні. Я вважаю обов'язком західних країн повністю підтримувати Україну, адже вона веде запеклу війну проти противника, який перевершує її за чисельністю", - заявив прем'єр-міністр Чехії.

За його словами, Україна має залишитися цілісною та неподільною. Окрім того, ніхто не може претендувати на українські території.