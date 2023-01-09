Повна підтримка України є обов'язком країн Заходу, - прем'єр Чехії
Підтримка України країнами Заходу у війні проти Російської Федерації є їхнім обов'язком.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
"Я не бачу багато інших рішень, крім того, що Україна переможе у цій справедливій обороні. Я вважаю обов'язком західних країн повністю підтримувати Україну, адже вона веде запеклу війну проти противника, який перевершує її за чисельністю", - заявив прем'єр-міністр Чехії.
За його словами, Україна має залишитися цілісною та неподільною. Окрім того, ніхто не може претендувати на українські території.
Раніше президент Чехії Мілош Земан закликав продовжувати підтримку України, включаючи надання військової допомоги, і наполягає на тому, що Росії нарешті доведеться піти з України.
Також нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Чехії закликали Росію надати гарантії безпеки своїм сусідам через війну, що вибухнула в Україні.
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