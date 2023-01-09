Полная поддержка Украины является обязанностью стран Запада, - премьер Чехии
Поддержка Украины странами Запада в войне против Российской Федерации является их обязанностью.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
"Я не вижу много других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю обязанностью западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, превосходящего ее по численности", - заявил премьер-министр Чехии.
По его словам, Украина должна остаться целостной и неделимой. Кроме того, никто не может претендовать на украинские территории.
Ранее президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.
Также недавно РБК-Украина сообщало, что в Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям из-за разразившейся войны в Украине.
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