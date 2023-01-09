Полная поддержка Украины является обязанностью стран Запада, - премьер Чехии

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

"Я не вижу много других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю обязанностью западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, превосходящего ее по численности", - заявил премьер-министр Чехии.

По его словам, Украина должна остаться целостной и неделимой. Кроме того, никто не может претендовать на украинские территории.