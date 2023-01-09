ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полная поддержка Украины является обязанностью стран Запада, - премьер Чехии

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 06:22
Полная поддержка Украины является обязанностью стран Запада, - премьер Чехии Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Поддержка Украины странами Запада в войне против Российской Федерации является их обязанностью.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

"Я не вижу много других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю обязанностью западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, превосходящего ее по численности", - заявил премьер-министр Чехии.

По его словам, Украина должна остаться целостной и неделимой. Кроме того, никто не может претендовать на украинские территории.

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.

Также недавно РБК-Украина сообщало, что в Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям из-за разразившейся войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Вторжение России в Украину
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России