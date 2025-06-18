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"Повна неадекватність": у МЗС відповіли на вимогу РФ знищити надану зброю

Середа 18 червня 2025 12:07
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"Повна неадекватність": у МЗС відповіли на вимогу РФ знищити надану зброю Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Абсурдні вимоги РФ щодо знищення всієї наданої зброї, яку отримала Україна, свідчить про повне ігнорування дипломатичних зусиль Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", - написав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю російських ЗМІ заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї, наданої Україні Заходом.

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", - сказав Грушко.

Допомога США Україні

Зауважимо, що початку минулого місяця стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів.

Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за президентства Дональда Трампа. Варто зауважити, що після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні ще не фіксувалися.

Окрім цього Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

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