"Повна неадекватність": у МЗС відповіли на вимогу РФ знищити надану зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", - сказав Грушко.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю російських ЗМІ заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї, наданої Україні Заходом.

Допомога США Україні

Зауважимо, що початку минулого місяця стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів.

Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за президентства Дональда Трампа. Варто зауважити, що після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні ще не фіксувалися.

Окрім цього Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.