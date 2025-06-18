"Полная неадекватность": в МИД ответили на требование РФ уничтожить предоставленное оружие

Абсурдные требования РФ по уничтожению всего предоставленного оружия, которое получила Украина, свидетельствует о полном игнорировании дипломатических усилий Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", - сказал Грушко.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью российским СМИ заявлял, что в рамках любой договоренности о прекращении огня Москва будет требовать демонтажа и уничтожения всего оружия, предоставленного Украине Западом.

"Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", - написал он.

Помощь США Украине

Заметим, что в начале прошлого месяца стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов.

Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия при президентстве Дональда Трампа. Стоит заметить, что после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине еще не фиксировались.

Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.

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