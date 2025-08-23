Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахара
Из яблок можно приготовить диетический десерт без сахара, который получается воздушным и легким. Блюдо подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.
Диетический десерт без сахара: легкий рецепт
Ингредиенты:
- очищенные яблоки - 500 г
- желатин - 25 г
- вода - 100 мл
Способ приготовления
Яблоки нужно очистить от кожуры, нарезать на кусочки, переложить в кастрюлю и добавить совсем немного воды, чтобы они тушились. Накройте крышкой и готовьте до мягкости.
Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте набухнуть.
Готовые яблоки перебейте блендером в пюре, добавьте к ним растопленный желатин и взбейте миксером 15-20 минут. Должна получиться воздушная белая масса, которая увеличилась в размере.
Также можно добавить немного меда, но это по желанию.
Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой.
Диетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)
Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
Диетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать:
- Рецепт вкусных маковых вареников с нежным творогом
- Сгущенка из груши на зиму всего из 3 ингредиентов
- Вкусная голубика в шоколаде за 5 минут, которая понравится всем