ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахара

Суббота 23 августа 2025 07:45
UA EN RU
Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахара Рецепт диетического десерта из яблок (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из яблок можно приготовить диетический десерт без сахара, который получается воздушным и легким. Блюдо подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.

Диетический десерт без сахара: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • очищенные яблоки - 500 г
  • желатин - 25 г
  • вода - 100 мл

Способ приготовления

Яблоки нужно очистить от кожуры, нарезать на кусочки, переложить в кастрюлю и добавить совсем немного воды, чтобы они тушились. Накройте крышкой и готовьте до мягкости.

Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте набухнуть.

Готовые яблоки перебейте блендером в пюре, добавьте к ним растопленный желатин и взбейте миксером 15-20 минут. Должна получиться воздушная белая масса, которая увеличилась в размере.

Также можно добавить немного меда, но это по желанию.

Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой.

Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахараДиетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)

Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахараДиетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"