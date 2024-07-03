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У Кривому Розі вибух, є загроза балістики

Дніпро, Середа 03 липня 2024 11:36
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У Кривому Розі вибух, є загроза балістики Фото: у Кривому Розі вибух 3 липня
Автор: Наталія Гурковська

3 липня у Кривому Розі пролунав вибух. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"У Кривому Розі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, попередньо, вибух відбувся за межами міста.

"Наслідки встановлюються", - наголосив він.

Повітряна тривога

У частині регіонів України оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька області.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики із тимчасово окупованого Криму.

Обстріли Дніпра та області

Російські війська останнім часом стали частіше атакувати Дніпро та область. Так, 2 липня ППО збила ракету над областю, але постраждали люди.

Також 3 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Також через обстріл повідомлялося про пошкодження торгового центру. На даний момент троє людей загинули, 18 поранені.

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